Bakan Tüfenkci: "Ekonominin Seçimlerden Etkilenmemesi İçin Her Türlü Tedbiri Aldık"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle bu seçimlerde ekonominin etkilenmemesi noktasında her türlü tedbiri aldık. OHAL çok tartışılıyor. OHAL'in iş dünyasında olumsuz anlamda bir tane yansımış örneği yok" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nde (TÜSİAD) katıldığı istişare toplantısında Türkiye ekonomisinin 24 Haziran seçimlerinden olumsuz anlamda etkilenmemesi için her türlü tedbirleri aldıklarını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İstişare toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Asım Barlın ve davetli topluluğu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Tüfenkci, "Son 4 yılın en yüksek büyümesini gerçekleştiren ülkemiz büyüme oranları hedeflerini de aşan oranda bir gerçekleşme yakalamıştır. Bu 2017'de yakaladığımız 158 milyar dolarlık ihracatımızın 65 milyar doları yani yüzde 41'i Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında gerçekleştirilmiş. DİR'deki bir takım sıkıntıları giderme adına gerek Ekonomi Bakanlığı gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla bu alandaki sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

AB Parlamentosu'nun Türkiye'deki erken seçim kararına ilişkin eleştirilerini hayretle takip ettiklerini belirten Tüfenkci, "AB Parlamentosu'nun seçimlere yönelik eleştirilerini hepberaber hayretle gördük. Demek ki AB Parlamentosu bu eleştirileri yaparken Türkiye gerçekliğinden ve analiz yeteneğinden ne kadar uzak olduğunu da hepberaber görmüş olduk. Dolayısıyla bir an evvel bana göre; AB'nin tutumunu Türkiye hakkında netleştirmesi lazım. Bu noktada bizlerin de gereğini yapması lazım" diye konuştu.

"Türkiye 24 Haziran'da yeni bir sisteme geçecek"

Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sisteme geçeceğini vurgulayan Tüfenkci, "Türkiye 24 Haziran seçimlerinde yeni sisteme geçecek. İşlerin daha hızlı gideceği, brokrasi basamaklarının azaldığı zamandan kazanacağımız bir döneme geçeceğimizi ve özellikle bunun iş dünyasına yansıyacağını ifade ediyoruz. Daha fazla demokrasi daha fazla ekonomik özgürlük ve refahın artışı noktasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bunların daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bugünkü sistemin aksaklıklarından kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi noktasında bir fırsat olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin erken seçimlerden olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbirin alındığını söyleyen Tüfenkci, "Özellikle bu seçimlerde ekonominin etkilenmemesi noktasında her türlü tedbiri aldık. OHAL çok tartışılıyor. OHAL'in iş dünyasında olumsuz anlamda bir tane yansımış örneği yok. OHAL olmasa da soruşturmalar devam edecek. Soruşturmaların OHAL ile ilgisi olmadığını baştan söylemek lazım. İş dünyasında 'Benim işim engellendi' denebilecek bir tane örnek varsa tartışabiliriz. Esasında bakanlık olarak Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ve bu anlaşma doğrultusunda yapılan çalışmalara ayrıca değer veriyoruz" dedi.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasında yer alan hükümlerin Türkiye'de büyük ölçüde uygulamaya alınmış, takvime bağlanmış veya planlanmış hususların kompozisyonundan oluştuğunu kaydeden Tüfenkci şunları söyledi: "OECD'nin yaptığı araştırmaya göre, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının DTÖ üyesi ülkelerce tam olarak uygulanmasının küresel düzeyde ticaret maliyetlerini yüzde 12,5 ila yüzde 17,5 oranında düşüreceği öngörülüyor.

Ülkemizin de içinde bulunduğu üst-orta gelir düzeyine sahip ülkelerde ise bu tahmin yüzde 14,6 seviyesinde. Yine DTÖ tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ticari maliyetlerin ortalama yüzde 14,3 oranında düşmesi ve 2015-2030 yılları arasında dünya ihracat hacminin yılda yüzde 2,7, gayrisafi yurtiçi hasılanın ise yüzde 0,5 oranında artması öngörülüyor.

Ayrıca, 118 ülkeden yaklaşık 50 yıllık dönemde verilerin incelenmesi neticesinde, ticari rejimlerin basitleştirilmesi ve geliştirilmesinin ülkelerin ortalama yıllık büyüme oranlarına yüzde 1,5 oranında pozitif katkı sağladığı belirlenmiştir. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasında yer alan hükümler Ülkemizde zaten büyük ölçüde uygulamaya alınmış, takvime bağlanmış veya planlanmış hususların kompozisyonundan oluşmaktadır.

Biz inanıyoruz ki gümrüklerdeki performans, gümrüklerin i ve işlemlerini kolaylaştırma, hızlandırma hem maliyet avantajı sağladığı aynı zamanda rekabet imkanı da sağlayacak." - İSTANBUL