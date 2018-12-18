Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'na 'Hakaret' Suçundan 10 Bin TL Tazminat Cezası (1)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği 'edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak' sözleri nedeniyle 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği 'edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak' sözleri nedeniyle 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.
Özkan ARSLAN/ANKRA,
Kaynak: DHA