Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi
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Elazığ, 3. Sayfa

Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi

Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi Para cezası kesilen 11 kişiye ayni zamanda Vali Kaldırım'ın talimatıyla 30'ar gün evden çıkmama ve 10'ar adet kitap okuma şartı getirilmişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı ve Elazığ'da bir...

04.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:38
Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi

Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi

Para cezası kesilen 11 kişiye ayni zamanda Vali Kaldırım'ın talimatıyla 30'ar gün evden çıkmama ve 10'ar adet kitap okuma şartı getirilmişti

ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı ve Elazığ'da bir iş merkezindeki ofiste kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 34 bin 650 TL para cezası kesildiği, 30 gün evden çıkmama ve 10'ar adette kitap okuma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar.Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası, alkışlar Valimize" diye paylaşımdan bulundu. O olayın Elazığ'da yaşandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da her türlü çalışmayı valilik koordinesinde yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ofisin oyun salonu şekline çevrildiğini bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 6. katındaki ofisi tespit eden ekipler baskın yaptı. Kapısı kapalı olan mekandan sesler geldiğini gören polis, kapıyı açtırıp içeri girdi. Ofise giren polis içeride umuma açık yer şeklinde dizayn edilen 3 masa da kumar oynayan toplam da 11 kişiyle karşılaştı. İçeride yakalanan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu korona virüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 30 gün ikametlerinden çıkmama tedbiri uygulanmasının yanı sıra 10'ar adette kitap okuma şartı getirildiği bildirildi.

Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi

Kaynak: İHA

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Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi
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