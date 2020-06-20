Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, çelikten evler olacak
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Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, çelikten evler olacak

BİNGÖL'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde en çok hasar alan Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sizi burada uzun zaman bekletecek değiliz. Tespitleri hemen yapacağız. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var.

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, çelikten evler olacak
20.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:45

BİNGÖL'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde en çok hasar alan Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sizi burada uzun zaman bekletecek değiliz. Tespitleri hemen yapacağız. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. 'Kırsal dönüşüm' diyor. Çelikten evler ve bu çelikten evlerle birlikte ahırı yıkılanların yanında ahırı da olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu konuda olağanüstü tecrübe kazandı. Buradaki evlerinize girene kadar, huzurunuzu, evdeki muhabbetinizi sağlayana kadar buradayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Haziran'da meydana 5,7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen yerlerden olan Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde 'Deprem sonrası planlama ve değerlendirme toplantısı' düzenledi. Vali Kadir Ekinci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile köye gelen Bakan Soylu, deprem olur olmaz hemen ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirterek, "Çadırlar sevk edilmeye başlandı. Kızılay, hemen sıcak yemekleri bölgeye intikal ettirmeye çalıştı. Arama kurtarma ekiplerimiz depremin ilk anından itibaren bölgede oldular ve şu ana kadar 266 artçı deprem oldu ki bunun bir tanesi 5.6'ydı ve biz de burada cenaze namazını kılmak için bekliyorduk. Bizim usulümüz şudur; hemen geliriz, arama kurtarma çalışmaları yapılır. Ardından çadırlar sevk edilir. Ardından hemen yemek sevk edilir. Ardından acil yıkılacak, ağır orta hasar ve az hasarlılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilir. O konularda çok önemli bir refleks kazandığımızı söylemek istiyorum. Ardından bölgeye gönderilecek nakdi yardımlar hemen peşi sıra gönderilir Çadır kurulumu tamamlandıktan sonra ahırlar, hayvanlar ve tarım konusunda ne gibi bir zarar meydana gelmiş, bu konuda tespitler yapılır. Orada bir zarar varsa bir sırayla beraber bizim Türkiye afet müdahale planımız var. Tıkır tıkır yukarıdan aşağıya işler. Burada da bu söylediğimiz adımların hepsini gerçekleştirdik. Hem ağır hasarlılar hem de orta hasarlılar, kanunun kendi çerçevesi içerisinde, mevzuatın belirttiği ilkeler ışığı içerisinde belirlenir ve ondan sonra atılacak adımlar hep birlikte atılmaya başlar" dedi.

'1127 AĞIR HASARLI BÖLÜM VAR'Depremden hemen sonra 1387 personel ve 287 aracın hemen devreye girdiğini ve 2844 çadır kurulduğunu ifaden eden Bakan Soylu, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e gönderildi. Yine seyyar banyo ve tuvaletler kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. 44 hayvan telef oldu. 249'un üzerinde ahır yıkıldı ve yine bununla birlikte burada Kızılay 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. Dağıtılmaya devam edecek. Kızılay, sosyal yardımlaşma vakıflarımız ve AFAD şu ana kadar 1200 kumanya dağıttı. Yine Sağlık Bakanlığımız, UMKE ekiplerimiz devreye girdi. Taramalar yapıldı. Deprem olduktan sonra bunun travmasını yaşayanlar için sağlık ekiplerimiz devreye girdi. Özellikle 1127 ağır hasarlı bağımsız bölüm var. 31 orta, 2674 az hasarlı var. Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın tespit ettiği tablo bu. Bunları askıya asacağız. İtirazlara göre tekrar bir değerlendirme söz konusu olacak. AFAD olarak 1 milyon TL acil ödenekten gönderdik. 518 ağır ve yıkılmış olan birimin sahiplerine hemen 1000'er TL teslim edildi. Yine burada, yıkacağımız evinden eşyasını alamayacak olanlara 5 bin TL vereceğiz. Ağır hasarlı olup da eşyasını evinden alanlara da 2 bin 500 TL vereceğiz. Elazığ ve Malatya'da hangi usulü uyguladıysak burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz. Yıktığımız ve acil yıkacağımız evlerin yanına hemen bir konteyner getireceğiz. Bu konteynerleri de burada bırakacağız" diye konuştu.'KIRSAL DÖNÜŞÜM'Vatandaşları mağdur etmeyecekleri ve bunun Cumhurbaşkanı'nın talimatı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu talimatı yerine getirmek için de Elazığ'da olduğu gibi, 2021'in nisan ayına kadar bitireceğimiz söylemiştik ama Ağustos ayında bir bölümünü, Eylül ayında bir bölümü bitirerek devam edeceğiz. Sizi burada uzun zaman bekletecek değiliz. Tespitleri hemen yapacağız. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. 'Kırsal dönüşüm' diyor. Çelikten evler ve bu çelikten evlerle birlikte ahırı yıkılanların yanında ahırı da olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu konuda olağanüstü tecrübe kazandı. İnanıyorum ki bir daha buralarda nasıl 2013'ten sonra Bingöl'de bu konuda çok önemli atılım gerçekleşmişse ki bu depremde şehirler çok az etkilendi. Eğer yapı stoğu eskisi gibi olsaydı, işimiz zordu. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu sürecin herhangi bir noktasında sizi yalnız bırakacak değiliz. Ne sıkıntınız ne derdiniz varsa valimiz, bakanımız, milletvekilimiz, kaymakamımız, buradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadedir. Hiçbir eksiklik çekmeyin. Deprem Cenabı Allah'tan. Bizim görevimiz en yüksek tedbiri almak. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamak ama depremi engelleyecek ve depremi durduracak değiliz. Onun için yapmamız gereken yapı stoğumuzu en iyi noktaya taşıyabilecek adımları atmak ve böyle bir şey olduğumu zaman da devlet olarak gerekli desteği ve yardımı sonuna kadar gerçekleştirebilmektir. Buradaki evlerinize girene kadar, huzurunuzu, evdeki muhabbetinizi sağlayana kadar buradayız. Sizi, evinize sokacağız ondan sonra rahatlamış olacağız. Birlikte omuz omuza bu zor günleri hep birlikte aşacağız."Bakan Soylu ve beraberindekiler, toplantı sonrası Yedisu ilçesine Dinarbey ve Elmalı köylerine geçerek incelemelerde bulundu.BAKAN SOYLU DEPREM BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ

Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde en çok hasar alan yerlerden, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı sonrası, depremden etkilenen bölgelerde, havadan helikopterle incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, havadan inceleme yaptığı bölgede yetkililerden bilgi aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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