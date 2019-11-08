Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi...
Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor"ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.
08.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:20
Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor"
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi...