08.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:20

Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.

Kaynak: İHA