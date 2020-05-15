Bakan Selçuk: "Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz"
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Bakan Selçuk: "Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken, ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz" dedi.

Bakan Selçuk:
15.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken, ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mayıs Aile Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz. Bakanlığımızın vizyonu bireyi mutlu, aileyi uyumlu ve toplumu üretken-müreffeh kılmaktır. Bu vizyon bütün meselelere bütüncül bir perspektifle bakmayı gerektirmektedir. Bireyden aileye, aileden topluma doğru uzanan bir silsilede her türlü sosyal meselede Bakanlık olarak varlık gösteriyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi eğitimden aile danışmanlığı hizmetine, aile sosyal destek programından çocuklara yönelik ekonomik desteğe kadar birçok alanda hizmet sunuyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile odaklı yürütülen hizmetlere ilişkin bilgiler de verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını gençlere aktarmak, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalardan Aile Eğitim Programı (AEP) ile eğitim, iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya alanlarında, toplam 28 modül ve 210 konuda ailelere farkındalık eğitimi veriliyor. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon kişiye AEP kapsamında eğitim hizmeti sunuldu.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan 1,2 milyon kişi yararlandı

Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP) da evlenmeyi düşünen veya bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşları bilinçlendirmek ve evlilik hayatına hazırlamak amacıyla yürütülüyor. Bu çerçevede gençlere "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık" konularını içeren eğitim veriliyor. Bu programdan Türkiye genelinde şu ana kadar 1,2 milyon kişi yararlandı.

40 bin kişiye aile danışmanlık hizmeti

Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmeye amacıyla hayata geçirilen Aile Danışmanlığı Hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

Aile Sosyal Destek Programı ile yeni dönem

Öte yandan Bakanlık tarafından Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında arz odaklı hizmet modeline geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir döneme geçildi. ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler ASDEP personeli aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor. 2 bin 634 ASDEP görevlisi 2 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.

Muhtarlar ve rehber öğretmenlerle görüşüldü

ASDEP kapsamında muhtar görüşmeleri ile sosyal hizmet bağlamında bölgesel bazda risklerin tespit edilmesi amaçlandı. Geçen yıl başlayan çalışma kapsamında toplam 19 bin 756 muhtar ile görüşülerek Bakanlığın hizmetleri ve ASDEP tanıtılarak bölgeleri hakkında bilgi alındı. Ayrıca ASDEP'in okullar ve okul-aile birlikleri iş birliğinde yaygınlaştırılması amacıyla rehber öğretmenlerle 2019 yılında başlayan çalışma kapsamında 8 bin 888 görüşme yapılarak, okulları ve çevresi hakkında bilgi edinildi.

Çalışmalar Covid-19 salgını sürecinde de devam etti

ASDEP ile ilgili çalışmalar Covid-19 salgını sürecinde de devam ediyor. ASDEP personeli, illerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek çalışma gruplarında aktif görev alarak çalışmalarını sürdürüyor. ASDEP görevlileri, bu çerçevede haneleri ziyaret ederek sorun, ihtiyaç ve riskleri belirleyip; ihtiyaç duyan fert ve aileleri sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriyor.

Sosyal hizmetlere tek noktadan kolay erişim

Vatandaşların sosyal hizmete erişiminde "Giriş kapısı" niteliğindeki kuruluşlar olan Sosyal Hizmet Merkezlerinde sosyal hizmetlere tek noktadan kolayca erişim sağlanıyor. Bugün ülke genelinde 339 Sosyal Hizmet Merkezi hizmet sunuyor.

Çocuklara yönelik hizmetler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tüm çocukların öncelikle aileleri yanında ve ait oldukları sosyal çevreden uzaklaştırılmadan fiziksel duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlamaları amaçlanıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocuk (nüfusun yüzde 27,5'i) bulunuyor. Bakanlığın korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımının aile ortamında sağlanmasına yönelik "koruyucu aile hizmeti" kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış devam ediyor. Aile odaklı hizmet modellerinden olan evlat edinme hizmeti ile durumu evlat edinilmeye uygun bir çocukla uygun olan aile veya kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulması amaçlanıyor. 2020 yılı verilerine göre koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 7 bin 424, evlat edinme hizmetiyle aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 17 bin 533 oldu.

130 bin 850 çocuk için aylık bin 23 TL destek veriliyor

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle de ekonomik yoksulluk içinde olup çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, kendilerine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla aylık ortalama bin 23 TL ekonomik destekte bulunuluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuk sayısı 2002 yılında 11 bin 799 iken, bu rakam bu yıl 130 bin 850 olarak gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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