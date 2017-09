- Bakan Sarıeroğlu, dikiş makinesinin başına geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu;

"Son 7 ayda 1 milyonun üzerinde bir istihdam sağlamış durumdayız"

"İş-Kur şuanda Türkiye'nin kalbi konumunda"

"İşsizlikle mücadelemiz şuan temel önceliğimiz"

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"



ELAZIĞ - İŞKUR ile son 7 ayda 1 milyonun üzerinde istihdam sağladıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Son çeyrekte gerçekleşen oranlarla Avrupanın 6'ıncı büyük ekonomisi olunduğunu söyledi.

Elazığ"da çeşitli temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ İŞKUR binasının açılışını yaparak, Elazığ Organize Sanayi Bölgesine geçti. Bakan Sarıeroğlu burada ziyaret ettiği bir fabrikada işçilerle sohbet ederek dikiş nakış makinesinin başına geçti. Bir süre dikiş diken Bakan Sarıeroğlu, işin zor olduğunu ifade etti. Sarıeroğlu daha sonra OSB toplantı salonunda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Çalışıma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı'nın alanının çok geniş olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Ben bizim bakanlığa umut bakanlığı diyorum. İşsiz kardeşlerimizin iş bulmak, emeklilerimizin, esnaflarımızı, iş verenlerimizin sıkıntıları ve sorunlarıyla ilgili her konuda direk bağlantıda olduğu bir bakanlık. İŞKUR şuanda Türkiye'nin kalbi konumunda. Çok ciddi bir yeniden yapılanma sürecini gerçekleştirdi ve devam ediyor. Tüm İŞKUR personellerimizle birlikte 81 ilimizde tüm vatandaşlarımıza güçlü şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. İş başı eğitim programlarımızı şuanda gerçekleştiriyoruz. Girişimcilikle ilgili destekler veriyoruz. Diğer taraftan engelli kardeşlerimizin iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Kadınlarımızı işe giriş imkanlarıyla ilgili yaşamış oldukları sorunları aşmalarına yönelik faaliyetlerimizi hep beraber gerçekleştiriyoruz" dedi.

"7 ayda 1 milyonun üstünde istihdam sağlamış durumdayız"

Son dönemde istihdam seferberliği kapsamında tüm Türkiye' de işsiz vatandaşları yeni imkanlarla buluşturarak çalışma hayatına girişlerini kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Bakan Sarıeroğlu, "İş verenlerin yeni istihdam imkanları oluşturmaları için teşvikler verip, onları için her türlü imkanı oluşturuyoruz. İŞKUR kadroları ile birlikte hem iş arayan hem de çalışan arayanı bir araya getiriyoruz. Son 7 ayda 1 milyonun üzerinde bir istihdam sağlamış durumdayız. Bu bağlamda Elazığ'da iş verenlerin katkılarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu rakamlarında daha da yukarı çıkacağına inanıyorum. İşsizlikle mücadelemiz şuan temel önceliğimiz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz eylem ve faaliyetlerimizle alakalı 6 aylık bir program oluşturdu. Burada Türkiye'nin hedefleriyle de doğru orantılı olarak, kadınlarımız, genç ve engellilerimizin istihdamları temel önceliğimiz olacak. İş başı eğitim programlarımızı tekrar düzenleyip devam ettireceğiz. Yine toplum yararına çalışma programlarıyla ilgili faaliyetlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden revize ederek, sürdürmeyi planlıyoruz. 6 aydır Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyede devam eden arkadaşlarımız vardı. 6 aylık süre dolma aşamasına gelmişti. Onların sürelerini 3 ay daha uzattık" diye konuştu.

"Avrupanın 6'ıncı büyük ekonomisi olmuş durumundayız"

15 senedir normal günlerden geçmediklerini dile getiren Sarıeroğlu,"2002 yılında umudunu ve yolunu kaybetmiş diyebileceğimiz, bir gecede Anayasa'nın fırlatılarak tüm ekonomik dengelerin altüst edildiği bir Türkiye vardı. 15 yıl boyunca önümüze çıkartılan her türlü engele rağmen bugün ülkemizi kalkınması, birlik ve beraberliğiyle parlayan bir yıldız haline geldik. Bunu tek başımızla değil ülkenin iş verenleri, işçileri, memurları, emeklileri ve çiftçilerimizle gerçekleştirdik. Milli gelirimiz 3 bin 500 dolarlar seviyesinden 11 bin dolarlara gelmiş durumda. Dünyanın en fazla büyüme sağlayan G20 ülkeleri içinde üçüncü sırasına yerleşmiş durumdayız. Son çeyrekte gerçekleşen oranlarla Avrupanın 6'ıncı büyük ekonomisi olmuş durumundayız"ifadelerine yer verdi.

"Bizim terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Bir çok terör örgütü ile mücadele edildiğine de değinen Sarıeroğlu, "Bir yandan hain FETÖ örgütü ile mücadelemizde devam ederken bir yandan PKK ,KCK, DAEŞ, ve DHKPC ile mücadelemiz çok ciddi bir şekilde devam etti. Terörle mücadelemizden rahatsız olanların şuanda farklı şekilde Türkiye mücadelesini sekteye uğratmaya çalışan söylemleri ve girişimleri söz konusu. Onlar ne derlerse desinler, bizim terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. 80 milyon vatandaşımızın güven ve huzur içinde geleceğe umutla bakması temel özelliğimizdir. İçeride ve dışarıda da ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alı koyamayacaklar"diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Sarıeroğlu'na Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.