Bakan Pekcan: "İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."
19.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:10
Bakan Pekcan: "İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Bakan Pekcan: "İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık