Bakan Pakdemirli: "Mersin Anamur'daki ikinci yangın kontrol altında"
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Bakan Pakdemirli: "Mersin Anamur'daki ikinci yangın kontrol altında"

27.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:02
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli," Mersin'in Anamur İlçesinde Çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli," Mersin'in Anamur İlçesinde Çalışmalar devam ediyor. 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeli var. Hem Mersin'de hem Hatay'da ayrı ayrı yangın çıktı. Bunların ikinci yangınlarının ikisi de kontrol altında" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Anamur yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli şunları söyledi:

"Mersin'in Anamur ilçesinde çalışmalar devam ediyor. 5 helikopter 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeli var. Hem Mersin'de hem Hatay'da ayrı ayrı yangın çıktı. Bunların ikinci yangınlarının ikisi de kontrol altında. Mersin Anamur, İzmir Karşıyaka, Ordu Akkuş, Sivas Koyulhisar, Hatay İskenderun, kontrol altında olanlar ikinci yangınlar. Devam eden yangınlar Mersin Anamur, Adana Kozan, Hatay İskenderun. Anamur'da ihtiyaten evlerin boşaltılma durumu var. Provokasyona ilişkin net bir bilgi yok. Çok yönlü soruşturma yangınla birlikte başlar devamında da devam eder. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili açıklama yapılacaktır. Hataylı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 16:02:34. #1.15#
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