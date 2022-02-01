Pakdemirli: "Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi" - Haberler
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Pakdemirli: "Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi"

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katıldı.

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Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

Pakdemirli: Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Haber

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