Pakdemirli: "Dış ticaret fazlamız yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara yükseldi"
AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katıldı.
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