Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü

26.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:38

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların hepsi söndürüldü, tamamı kontrol altına alındı. Ekiplerimiz, yangın alanlarında bir süre daha kalacak" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde 3 gündür süren örtü ve orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışmalarını inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Pakdemirli, "170 kilometre hızında rüzgar ve meteoroloji koşullarının aleyhimize olması, arazi koşullarının zorluğu nedeniyle 65 saatin sonunda tüm yangınlar kontrol altında alındı ve söndürüldü. 200 araç ve 700 personelle yangınlara müdahale ettik. 23 ilden 40 tane araç takviyesi yapıldı. Bazen uçakla da personel taşıdık. Antalya, Adana, İzmir ve Muğla gibi illerden personel geldi. Gece boyunca çalıştık. Hem Araklı'da hem Dernekpazarı'ndaki çalışmaları bizzat yerinde inceledik ve kontrol ettik. Dün gece hiç başlamamış bir yangınımız çıktı Maçka'da. Bu noktada da çalışmalar yapıldı ve yangın söndürüldü" diye konuştu.

'METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM'

Ekiplerin alanda bir süre daha kalıp, soğutma çalışması yürüteceğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Ortahisar ve Vakfıkebir'de de küçük çaplı yangınlar çıktı. Bunlar da kontrol altına alındı. Şu anda soğutma faaliyetlerine geçildi. 11 noktada soğutma faaliyeti devam ediyor. Yangınların hepsi söndürüldü, tamamı kontrol altına alındı. Ekiplerimiz yangın alanlarında bir süre daha kalacak. 280 hektar örtü şeklinde bir alan zarar gördü, bunun 10 hektarı da fındıklık. Bu yangında hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum: Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Meteorolojik uyarılara karşı dikkatli olalım. Bahçe temizliği yapılırken meteoroloji uyarılarını dikkate alalım. Çok büyük felaketler ortaya çıkabilir" dedi.

Kaynak: DHA