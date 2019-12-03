Bakan Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak

03.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:04

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün ve yarın Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6'ncı Tarım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, bu yıl 6'ncısı yapılacak toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek ve diğer ülke bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Toplantılarda, üye ülkelerin tarım sektöründeki gelişmeler ile tarım alanındaki iş birliği konuları ele alınacak.

Toplantıya ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler de katılacak.

Kaynak: AA