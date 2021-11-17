Son dakika... Bakan Muş: Türkiye ekonomisi 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Komisyona sunum yapan Ticaret Bakanı Muş, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinden bahsederek, "Tedarik zincirlerinin işleyişinde ezberler bozulmuş, küresel ekonomi ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sınaması ile karşı karşıya kalmıştır. Hükümetimizin aşı tedarikine yönelik girişimleri ve sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleriyle, Türkiye aşılama oranlarında dünyada önde gelen ülkelerden biri olmuştur" dedi.

Bakan Muş ayrıca Ticaret Bakanlığı 2022 yılı bütçesinin toplam 8 milyar 451 milyon 926 bin TL olduğunu söyledi.