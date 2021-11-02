Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı - Haberler
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Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 16-22 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (9-15 Ekim) İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir olduğunu belirtti.

İllere göre 16-22 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Karabük (552,92), Zonguldak (518,6), Kocaeli (456,88), Düzce (447,59), Ordu (431,31), Kastamonu (419,79), Bolu (414,55), Bursa (411,79), Sakarya (406,75), Tokat (402,43), Çorum (393,68), Yalova (387,97), Kahramanmaraş (381,62), Erzincan (374,95), Kırıkkale (352,35), Kırşehir (346,85), Samsun (334,86), Amasya (332,94), Bilecik (332,39), Ankara (328,31), Trabzon (321,47), Kilis (317,94), Kütahya (315,94), Giresun (310,88), Çankırı (308,69), Balıkesir (297,35), İstanbul (296,84), Ardahan (293,26), Sinop (289,66), Tunceli (286,42), Bartın (278,42), Osmaniye (269,8), Uşak (267,17), Yozgat (250,54), Eskişehir (244,37), Niğde (240,01), Sivas (235,26), Kayseri (233,7), Adıyaman (233,53), Adana (230,88), Bingöl (229,62), Manisa (226,94), Elazığ (222,63), Tekirdağ (219,69), Rize (217,22), Kırklareli (212,59), Hatay (209,48), Malatya (208,77), Karaman (205,16), Afyonkarahisar (197,99), Isparta (187,82), Denizli (187,34), Çanakkale (185,76), Gümüşhane (182,78), Mersin (180,33), Nevşehir (178,38), Edirne (178,04), Konya (173,95), Burdur (171,85), Erzurum (165,24), Iğdır (163,92), Artvin (161,06), Gaziantep (161,05), Kars (157,59), Ağrı (110,75), Şanlıurfa (104,86), Bitlis (92,88), Bayburt (85,46), Aksaray (85,1), Diyarbakır (77,49), Muş (76,86), Hakkari (66,66), İzmir (57,07), Antalya (52,27), Mardin (50,54), Aydın (47,18), Muğla (47,16), Batman (37,56), Van (36,89), Siirt (33,53), Şırnak (20,64)."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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 Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
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