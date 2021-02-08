Bakan Kasapoğlu, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

08.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:34
Bakan Kasapoğlu, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Kasapoğlu, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi için geldiği kentte, Niğde Kalesi ve Akmedrese'yi gezip, Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerin ok gösterisini izleyen Kasapoğlu, robotik kodlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret eden Kasapoğlu, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Dua eden Kasapoğlu, şehidin kabrini sulayarak, karanfil bıraktı.

Şehidin kardeşi Doğan Halisdemir'le sohbet eden Kasapoğlu, annesi Fadimana Halisdemir'le de kabristandaki 2 şehidin mezarında dua okudu.

Kasapoğlu, Bor Belediyesini de ziyaret edip başkan Serkan Baran ile bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Kasapoğlu'na, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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