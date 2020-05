Bakan Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki törende konuşan Kasapoğlu, "Bugün İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Bu vesileyle bu kutlu şehri bizlere emanet eden, bu kutlu şehri fethederek çağ açan o güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle ve minnetle yad ediyorum." dedi.

"Fetih imar etmek, ihya etme, inşa etmek olduğu gibi aynı zamanda gönüller yapmak demek." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımız o günden bu yana fethin tüm manalarını, bizzat icraatlarıyla ortaya koydular. Bize düşen de ilelebet payidar kılmak. Hamdolsun ki son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülkemizin her karışına, her beldeye, her memlekete, bu ruhla, bu anlayışla hizmet edildiği gibi; bu kutsal şehre de en güzel şekliyle, bu anlayışla, bu ruhla, bu bilinçle hizmet ediliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bu bilinçle, bu ruhla; birilerine rağmen inadına inşa etmeye, ihya etmeye devam edeceğiz."

Gençlerle ve sporcularla bilimde, sanatta, sanayide, kültürde olmak üzere her alanda zirveye oynayacaklarını kaydeden Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın önemli bir misyon taşıdığını anlatan Kasapoğlu, "Geçmişle gelecek arasında kurulan köprü. Bu vesileyle Okçular Vakfına teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Bey'i tebrik ediyorum. Bakanlık olarak arkadaşlarımızla, tüm paydaşlarımızla sporumuzu yarınlara taşımaya, gençler için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. İnşallah bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılacağız. Fethin 567. yılı kutlu olsun ve mübarek olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Kasapoğlu, makaralı yay kadınlar kategorisi ödül töreninin seremonisinde de yer aldı.

Kaynak: AA