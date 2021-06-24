Bakan Ersoy, Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı
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Bakan Ersoy, Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı

Bakan Ersoy, Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın Kokand kentinde Kokand Üniversitesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) üyesi 6 ülkenin ünlü yazarlarının isimlerinin yer alacağı Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın Kokand kentinde Kokand Üniversitesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) üyesi 6 ülkenin ünlü yazarlarının isimlerinin yer alacağı Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın Kokand kentinde gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'nın ardından bakanlar ile şehri gezdi. Bakanlar, Kokand Üniversitesini ziyaret ederek, Türk Konseyi) üyesi 6 ülkenin ünlü yazarlarının isimlerinin yer alacağı Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı. Törende sembolik olarak kurdele kesen bakanlar, gelecek nesillere yazdıkları mektupları zaman kapsülüne yerleştirerek anıtın temeline bıraktı.

Turizmden Sorumlu Bakanlar, daha sonra ise Türk Konseyi Turizm başkenti olarak seçilen Kokand sokaklarında bisiklet turu yaptı. - TAŞKENT

Bakan Ersoy, Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı
Bakan Ersoy, Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı
Bakan Ersoy, Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı
Bakan Ersoy, Tefekkür Gülşeni Anıtı'nın temel atma törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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