Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere ilişkilerimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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