Bakan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile görüştü

Letonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "NATO Toplantısı marjında görüştüğümüz Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'le Afganistan ve Suriye dahil bölgesel gelişmeleri ve ilişkilerimizi ele aldık" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet