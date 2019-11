Bakan Çavuşoğlu: "Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamak"

23.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamak" dedi.



G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi. Nagoya'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, söz konusu toplantının Japonya'nın G20 Dönem Başkanı olarak düzenlediği son etkinlik olduğunu belirterek önümüzdeki yıl G20 toplantılarının Suudi Arabistan'da yapılacağını ifade etti.



Türk vatandaşlarıyla Gifu Fatih Camisi'nde bir araya gelen ve Japonya'da en fazla Türk vatandaşının Nagoya'da yaşadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Nagoya Valisi ve belediye başkanıyla da burada faydalı görüşler gerçekleştirdik ve vatandaşlarımızın taleplerini de onlara ilettik" dedi.



"İkili ticaret hacmimiz hem artacak hem daha dengeli hale gelecek"



Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile son derece verimli toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi tüm boyutuyla ele aldık. Özellikle de ortak ticaret anlaşmasını gündemde tuttuk ve bu konuda da yakınlaşmaların olduğunu görüyoruz" dedi.



Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması konusunda mutabakatın sağladığını belirten Çavuşoğlu, "TİKA ve JICA'nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Türkiye'de ve ötesindeki faaliyetlerini içeren bu teknik işbirliği anlaşmasıyla Japonya ile ilişkilerimizi daha da geliştirmiş olacağız. Ekonomik işbirliği anlaşmasıyla da inşallah müzakereleri tamamladıktan sonra ikili ticaret hacmimiz hem artacak hem daha dengeli hale gelecek ve birkaç ürünün dışında mutabakat sağlandı" diyerek önümüzdeki günlerde ticaret bakan yardımcısının Tokyo'ya gelerek müzakereleri sürdüreceğini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantıs'ında sürdürülebilir kalkınma amaçları, Afrika ve serbest ticaretin promosyonu konularının ele alındığını ifade ederek küresel yönetişimin de toplantıda gündeme geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Biz iki oturumda Türkiye'nin düşüncelerini özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle G20 Antalya Zirvesinde dönem başkanlığımızda gündeme getirdiğimiz en az gelişmiş ülkelerin sorunları, ne düşündüğümüzü, ne yaptığımızı anlattık. Afrika deyince zaten birkaç ülke dışında herkes Türkiye'ye bakıyor. Çünkü Türkiye'nin Afrika'da yaptıklarını tüm dünya biliyor. Dolayısıyla Afrika'nın kalkınması için neler yapılması gerekiyor bunları gündeme getirdik" diyerek toplantılarda Türkiye'nin söz konusu konulardaki görüşlerini mevkidaşlarına aktardığını bildirdi.



Çavuşoğlu, Japonya'da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Doha'ya gideceği bildirerek, "Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar ile Stratejik Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz" dedi.



Japonya'daki Türk vatandaşlarına müjde



Çavuşoğlu, beş ay gibi rekor bir süre içinde Nagoya Başkonsolosluğunun açıldığını belirterek, "Bu vesileyle vatandaşlarımıza bir müjde daha verdik. İçişleri Bakanlığımızla görüştük. İçişleri Bakanlığındaki sistemle bizim sistemi entegre haline getiriyoruz. Vatandaşlarımızın elinde tuttukları ehliyeti bir problem olduğu zaman artık Türkiye'ye gitmek zorunda kalmayacaklar ve misyonlarımızdan alabilecekler" dedi.



Çavuşoğlu ayrıca, Nagoya'ya bir de cami yapma sözü verdi.



"Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamak"



Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusuna yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Hedefimiz yıl sonuna kadar bu müzakereyi tamamlamak ve açıklamak" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminin sorulması üzerine ise "Bunun hazırlığını teşkil eden Dışişleri Bakanlığı Toplantısını iki gün önce Brüksel'de gerçekleştirdik. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşme gerçekleştirdik. Esasen Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde gündeme gelen konuları gözden geçirdik ama en çok da S-400 üzerinde durmak istediler" diyerek bu konudaki tavrın net olduğunu belirtti.



NATO Liderler Toplantısı'na yönelik eleştirilere cevap



NATO Liderler Toplantısı marjında İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin katılacağı dörtlü toplantıya yönelik açıklama yapan Çavuşoğlu, söz konusu toplantıda Suriye ve Avrupa'nın tüm meselelerinin ele alınacağını kaydetti. Çavuşoğlu, dörtlü toplantının Türkiye'de yapılmamasına yönelik eleştirilere cevap vererek, "Eğer Almanya'ya gidilecek olsaydı biz teklifimizde zaten ısrar ediyorduk. Fakat herkes NATO Liderler Toplantısı için Londra'da buluşacağı için bu toplantıyı orada gerçekleştirmek, Cumhurbaşkanımız da dahil herkes için zaman kazanma bakımından daha uygun oldu. O yüzden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da teklifi üzerine orada gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.



"Biz her zaman Amerika olsun diğer ülkelerle olsun, diplomasiyi işleterek müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz"



Çavuşoğlu, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle yürüttüğü ikili ilişkilere dair de açıklamalar yaparak "Biz her zaman Amerika olsun diğer ülkelerle olsun, diplomasiyi işleterek müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz her konuda. Ama bir, dayatmayı kabul etmeyiz. İki, bizim egemenlik sahamıza girmelerine müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun hangi ülke olursa olsun. İster müttefik olsun, isterseniz dünyanın ucundan diğer bir ülke olsun. Dolayısıyla egemenlik haklarına saygı temelinde elbette bir her zaman her şeyi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.



NATO'nun genişlemesi ve yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte edebileceği konularında Türkiye'nin düşüncelerinin paylaşılacağını bildiren Çavuşoğlu, "NATO'nun müttefiklerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmedeki eksiklikleri de gündeme getireceğiz" dedi. - TOKYO

Kaynak: İHA