Bakan Albayrak'tan 'Ayasofya' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik" dedi.
24.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:45
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından Ayasofya Camii'nde çekilen kendisinin de bulunduğu fotoğrafları paylaşarak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik; kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih. 'Nasib' dedik, ya Nasib, elhamdülillah" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA