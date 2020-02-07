Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi

07.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:47

KAHRAMANMARAŞ'ta iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faizde indirim müjdesi vererek, kamu bankalarının faizlerinin yüzde 8-10 bandına çekileceğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki 'İş Dünyası Buluşmaları' programına Bakan Albayrak'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, iş insanları ile banka yöneticileri katıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkede son zamanlarda meydana gelen olaylar nedeniyle sarsıldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA