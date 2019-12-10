Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı
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Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

10.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:40
Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı , Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Bakanlığın adresinden, "Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun" başlığıyla Akar'ın bir videosu paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, videoda, "Bütün insanlar hürdür çünkü her insan bir dünya." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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