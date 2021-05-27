Bahçeşehir Koleji, Ordu'da "Fen ve Teknoloji Lisesi" açıyor

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki 16'ncı Fen ve Teknoloji Lisesi Ordu'da açılıyor.

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki 16'ncı Fen ve Teknoloji Lisesi Ordu'da açılıyor.

Bahçeşehir Koleji açıklamasına göre, İHA derslerinin verileceği model havacılık sınıfı, drone eğitim laboratuvarı ve robotik atölyelerinin de yer alacağı Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Fen ve Teknoloji Lisesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla eğitime başlayacak.

Bahçeşehir Koleji tarafından 2006 yılında kurulan STEM eğitimi verilen lise olma özelliğini taşıyan Fen ve Teknoloji Liseleri yaygınlaşmaya devam ediyor.

Bahçeşehir Koleji'nin; İstanbul Bahçeşehir, Nakkaştepe 50. Yıl, Atakent TEMA, İzmir 50. Yıl, Ankara 50. Yıl, Trabzon, Eskişehir, Antalya Konyaaltı, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Samsun, Darıca, Manisa ve Edirne'de olmak üzere 15 kampüsü bulunan Fen ve Teknoloji Liseleri'nin sayısı, Ordu Giresun Enver Yücel kampüsü ile 16'ya ulaşıyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, çok yönlü eğitim anlayışı ve proje odaklı yapısı ile öğrencilerine henüz lisedeyken pek çok çalışmaya katılma olanağı sunuyor. Öğrenciler katıldıkları projelerle hazırladıkları portfolyolarını dünyanın en prestijli üniversitelerine sunuyor. Yurt dışındaki üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, lisenin ilk yılından itibaren uygulanan etkin yönlendirmelerle, süreci başarıyla tamamlıyor.

Dünyanın saygın üniversiteleri her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce aday başvurusu alıyor. Öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları zorlu bir eleme süreci bekliyor. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının yeterli olmadığı bu süreçte adaylar; ortaöğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyor.

Öğrenciler her yıl ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılıyor

Bugüne kadar Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun olan 120'yi aşkın öğrenci, aralarında Harvard, M.I.T, Stanford gibi üniversitelerin olduğu dünyanın en başarılı üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. 2021 yılında aralarında İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Zeynep Naz'ın Stanford; Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Alkım Ekin Argüz'ün Cornell Üniversitesi, Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Nehir Toklu ve Dicle Ezgi Ekinci'nin Harvard Üniversitesi, Seyit Metin Barut'un Brown Üniversitesi'nden tam burslu kabulleri başta olmak üzere 20'yi aşkın öğrenci dünya üniversitelerine kabul edildi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarılarıyla da Türkiye'nin zirvesinde yer alıyor. Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin ilk üç tercihlerine yerleşme başarısının oranı yüzde 100 oldu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Robotik yarışmaları, bilim olimpiyatları, patent ve faydalı modeller konusunda yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler bu alanlarda aldıkları ödüllerle hem Türkiye'de hem dünyada isimlerinden söz ettiriyor.

2009 yılından beri ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında çok sayıda kupa ve ödül kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri robotik takımları, "Dünya Şampiyonluğu" dahil 60'ın üzerinde kupanın sahibi oldu. Her yıl ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılan öğrenciler, dereceler kazanıyor. Bilim olimpiyatları için yoğun hazırlıkların gerçekleştirildiği okullarda öğrenciler, elde ettikleri olimpiyat başarılarıyla dünya üniversitelerinden de kabul alıyor. Öğrenciler ayrıca her sene başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim proje yarışmalarına katılarak bilime yön verecek inovatif buluşlarla öne çıkıyor.

Türkiye'nin en çok patent başvurusu yapmış okullarından Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin öğrencileri, ürettikleri faydalı modellerle de inovasyon ve bilimi bir araya getiren projeler gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık