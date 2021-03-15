BAHÇELİEVLER'DE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
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BAHÇELİEVLER'DE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

15.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:28

BAHÇELİEVLER'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAHÇELİEVLER'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T. (34) ve S.K. (24) ve H.Ç. (25) isimli şüpheliler gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 57 adet fişek, 22 kilo 112 gram bonzai, 1 kilo 39 gram kimyasal madde, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 8 adet aseton ve 2 adet kaşık ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve S.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. H.Ç. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAHÇELİEVLER'DE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇELİEVLER'DE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇELİEVLER'DE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
BAHÇELİEVLER'DE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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