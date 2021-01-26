Bahçeli: "Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur"
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Bahçeli: "Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur"

26.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (8)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur."

Bahçeli: 'Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur'
Bahçeli: 'Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur'
Bahçeli: 'Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur'
Bahçeli: 'Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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