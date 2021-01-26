Bahçeli: "Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur"
26.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (8)
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı