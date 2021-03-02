Bahçeli: HDP'nin kapatılması acil ve şarttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela 'Demokratik Bölgeler Partisi' isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarının sık sık gündeme getirilmesine ilişkin "Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla sipariş açıklamalar yapan gafillerin, 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz. Türk milleti, Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü bir yanda bahtiyarlıkla kutlayacak, diğer yanda bizatihi kendi tarihi ve egemenlik haklarını savunarak Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni demokratik zaferle taltif edecektir. Türkiye'nin geleceği heba edilemez, etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez. Bölücü terör örgütü PKK'nın keşif kolu ve gözetleme kulesi olan HDP'yle yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da gerçek anlamından koparılmış 'demokratik güç birliği' diyenler, içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir. Hakem ve hakim olan millettir" diye konuştu.

'HDP SUÇLUDUR, DESTEKÇİLERİ SUÇLUDUR'Bahçeli, Türk milletini korkutacak, korkuyla sindirecek, korkudan korkuya sürükleyecek herhangi bir muhasım gücün olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Bizim bölünecek bir milletimiz yoktur. Bizim yıkılacak bir devletimiz yoktur. ve bizim vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır, HDP ise A'dan Z'ye yozlaşmanın ve terör bataklığının içindedir. Dünyanın hangi medeni ve demokratik ülkesinde teröre aleni destek veren bir partiye ahlaken ve hukuken cevaz vardır? 13 insanımızın kafasına kurşun sıkmak suretiyle şehit eden teröristlere arka çıkan, yardım ve yataklık yapan parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında nasıl yer olacaktır? Gara'da yuvalanan teröristlere haber götürüp onlardan kanlı emirler getiren milletvekillerinin şehit ve gazi yadigarı TBMM'de ne işi vardır? Terör saldırılarını bırakınız kınamayı, küstahça devleti suçlayan, vahşete tek bir söz dahi edemeyen, üstelik milletin hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına sabır göstermek Türk milletine en şedit saygısızlıktır. HDP tarih ve millet önünde suçludur, destekçileri suçludur, ittifak ortakları ağır bir vebal altındadır. Diyorlar ki, HDP şu kadar oy aldı, bu kadar desteği var. HDP'ye oy verenler, 'PKK'nın uşağı, terörün ve bölücülüğün siyasi uzantısı olsun' diye mi oy verdiler? HDP'yi tercih edenler cinayetlerin, hıyanetlerin ve rezaletlerin sökün etmesini mi istediler?"'NE ZAMAN YERLİ DURUŞ GÖSTERECEKLER?'Bahçeli, sözde aydın, akademisyen, gazeteci ve kaymak tabakanın Türkiye'nin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda esamelerinin okunmadığını bildirerek şöyle dedi: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek veren eski bir rektöre arka çıkmak amacıyla hazırlanmış ısmarlama bildiriye imza atan ve seçilmiş olduklarını ifade eden 38 eski rektör ve YÖK üyesinin teröre bir kez olsun tepkilerini duyanınız oldu mu? PKK'ya numune de olsa itiraz edenini gördünüz mü? Gara katliamını alenen lanetleyenine şahit oldunuz mu? Türkiye'nin tek meselesi üniversite özerkliğiyle akademik özgürlüklerdeki açmazlar mıdır? Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar? Bunlar kime hizmet ediyorlar? Kimlerin değirmenine su taşıyorlar? 28 Şubat süreci başta olmak üzere, bazılarının geçmişte darbeci eğilimlerini cümle alemin bilmesine rağmen, hep puslu ortamlarda öne çıkan bu çürük rektörler, Türkiye'nin yaşadığı iç ve dış sorunlar hakkında bir defalık da olsa yerli ve milli duruş gösterecek onuru ne zaman ispat edecekler? Ellerine tutuşturulan metinlere heyecanla imza atan buçuk aydınlar, Türk milletinin üzerlerindeki hakkını ne zaman ve daha hangi haller ortaya çıkarsa ödeyecekler? Bunları sormak ve cevabını beklemek milletimizin bize yüklediği bir sorumluluktur."'HDP'NİN KAPATILMASI ACİL VE ŞARTTIR'Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında inceleme başlatmasının çok önemli ve beklenilen bir gelişme olduğunu vurgulayarak şunları dedi: "Başsavcılık inceleme sonucunda, HDP'nin faaliyetlerinin 'terör eylemlerinin odağı' haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek, nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunulacaktır. Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nce kesin olarak karara bağlanmaktadır. Anayasa'nın 69'uncu maddesinin 6'ıncı fıkrasıyla, Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 ve 103'üncü maddelerine göre, kapatmaya konu eylemlerin yalnızca işlenmiş olması yeterlidir. Anayasa Mahkemesi delilli ve belgeli şekilde HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse, ki başkaca bir seçenek yoktur, HDP diye bir partiden, kapatmaya neden olan üye ve yöneticilerinden söz etmek artık mümkün olamayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir. Kaldı ki Anayasa'nın 69'uncu maddesi bu çerçevede açık hüküm niteliği taşımaktadır ve şöyledir; temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz." 'KİMSE MİNDERDEN KAÇMAMALI'Bahçeli, Meclis'e gelen fezlekeleri anımsatarak "Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeleri TBMM'ye gelen bölücü milletvekilleri hakkında her siyasi parti tutumunu derhal netleştirmelidir. Terör örgütü propagandası yapan, suçu ve suçluyu öven, 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan, suç işlemek amacıyla örgüte üye olan, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden demokrasi ve milli irade hasımlarıyla ilgili gereği hukuk sınırları içinde süratle ifa edilmelidir. Bununla birlikte FETÖ'cülerin ve PKK'lıların yargılandığı mahkeme süreçlerinin daha fazla uzatılmadan karara bağlanması, böylelikle iç ve dış mihrakların istismar kampanyalarının önüne geçilmesi ertelenemez bir mecburiyettir. Hiç kimse minderden kaçmamalı, yüreği yeten kartını açık oynamalıdır" dedi.'CHP VE İYİ PARTİ'NİN TUTUMU NE OLACAKTIR?'

CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu soran Bahçeli, "CHP'nin fezlekeli HDP'lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır, yok mudur? 'Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim, devlet intikam duygularıyla yönetilmez' diyen kimliksiz CHP sözcüsü acaba senin kararın nedir? Terörün mü safındasın? Türkiye'nin mi yanındasın? 'Aklıselim' çağrısı yapan CHP'liler PKK'ya hala müşfik ve minnettar mıdır? İYİ Parti, HDP'lerin yargı önüne çıkarılmasına destek midir, köstek midir? İttifak ortağı CHP gibi, 'fezlekelerde ne var ne yok ona bir bakalım' mı diyecekler? Yoksa adaletin ve milletin çağrısına riayet mi edecekler? Hele bir cevap versinler; HDP'nin kapatılması konusunda CHP ile İYİ Parti'nin tutumu ve duruşu ne olacaktır? 'Mutfakta yangın var' diyenler, vatandaki yangını ne zaman göreceklerdir? HDP'ye destek, PKK'ya destektir. PKK'ya destek, şühedaya ve Türkiye'ye ihanettir. CHP kime destek vermektedir? Zalime mi mazluma mı? İYİ Parti kimin tarafındadır? Hıyanetin mi milli haysiyetin mi? Milliyetçi Hareket Partisi amasız, fakatsız, ancaksız şekilde dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' diyecek, HDP'nin kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı