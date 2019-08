BAHATTİN YETKİN KAFTANCIOĞLU'NA 7 YIL ÖNCEKİ TWEETİ NEDENİYLE YAPILANLARI KINAYANLAR, BANA AYNISINI...

11.08.2019 15:09

Sosyal medya tepkileri nedeniyle gece yarısı istifası istenen 5 günlük İSBAK Genel Müdürü Mehmet Bahattin Yetkin ilk kez DHA'ya konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, A takımına girdikten sonra, bazı twitter paylaşımları nedeniyle, başta sosyal medyada başlayan tepkilerin artmasıyla önceki akşam istifası istenen Yetkin 'Sayın Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce paylaşmış olduğu twitler nedeniyle yaşamış olduğu olayı kınayan insanlar bize aynısını yaşattılar. Ülke açısından üzücü bir olay. Geçmişinde neyse öyle gözüken takdir edilmelidir. Herkesin fikri ve düşünce yapısı kendisine özgüdür dedi.

'Beni bu göreve getirdiklerinde kim olduğumu biliyorlardıö

'KAFTANCIOĞLU'NA 7 YIL ÖNCEKİ TWEETİ NEDENİYLE YAPILANLARI KINAYANLAR, BİZE AYNISINI YAŞATTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, A takımına girdikten 5 gün sonra, geçmişte attığı tweetler nedeniyle, sosyal medyadan gelen tepkilerle İSBAK Genel Müdürlüğü görevinden istifası istenen Mehmet Bahattin Yetkin DHA'ya konuştu. Yetkin görev teklifini nisan ayı içerisinde İmamoğlu'nun danışmanları aracılığıyla aldığını belirterek ? İlk ifade ettiğim konu şu muhafazakar kişiliğim olduğuydu. Belediye, özel sektör ve kamuda 15-16 yıl çalıştım. 2011 yılında da Urfa'dan AK Parti aday adayı oldum. Bunları söyledim. Ama bizim için liyakat önemli dediler. Malum son zamanlarda İmamoğlu da sık sık bunu vurguluyordu. Takdirle karşıladım açıkçası. İlk teklif onlardan geldi. Ortak tanıdıklar tabi ki var. Üç kez mülakata girdim. Projelerim soruldu. O projelerle gündeme gelmek isterdim. Ama dediğim gibi benim görüşüm, muhafazakar olmam, aile yaşantım bellidir. Her defasında bizim için liyakat önemli dedi. Bunları duymak da beni mutlu etti. Sonrasında da kabul edildim dedi.

Bilişim sektöründeki uzmanlığını belediye projelerine taşıdığını belirten Yetkin 'Bilişim, Cumhurbaşkanımızın da özellikle son zamanlarda üzerinde durduğu, hükümet tarafından da destekleniyor. Bilişim alanı belediyelerimiz açısından da önceliklidir. İlk teklif onlardan gelince, bu amaçla davet edildiğimi düşündüm dedi. ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLUNCA URFA BELEDİYESİNDEN GÖREV YAPTIM

Yetkin üniversiteden mezun olduktan sonra, 7 yıl boyunca Şanlıurfa Belediyesi'nde yöneticilik yaptığını ifade ederek 'Genç yaşımda bir kaç bölümü aynı anda yönettim. O dönemin Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bizi layık görmesi ve teklifiyle işe başladım. Sosyal medyada bahsedildiği gibi torpil ve referansla başvurmadım. 2005 yılında başladığımız e-belediye projesi ödüller aldı. Tescillenmiş olduk. Ankara ve İstanbul'dan takdir aldım. Teklifler aldım. Kısacası bu görevde olduğu gibi hep teklif aldım dedi.

TARİHİN EN KISA İSBAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIM

Geçtiğimiz pazartesi günü İSBAK Genel Müdürü olarak fiilen göreve başladığını söyleyen Yetkin, ?Cuma gününe kadar da bu görevi sürdürdüm. Kısmet bu kadarmış. Belki de tarihin en kısa İSBAK Genel Müdürlüğü yaptı. Olsun, İstanbulumuza 5 gün de olsa hizmet etme şansı bulduk diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU'NA ATTIĞI TWİTT NEDENİYLE DESTEK OLANLAR BANA AYNISINI YAŞATTILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da kendisi gibi geçmiş sosyal medya paylaşımları nedeniyle benzer bir durum yaşadığını hatırlatan Yetkin, 'Sayın Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce paylaşmış olduğu twitler nedeniyle yaşamış olduğu olayı kınayan insanlar bize aynısını yaşattılar. Bu paylaşımların içeriklerinden fazla bahsetmek istemiyorum. Değerli kılınmış olacaklarını bileceklerini biliyorum. O nedenle cevap vermedim, vermeyeceğim. Ülke açısından üzücü bir olay. Geçmişinde neyse öyle gözüken takdir edilmelidir. Herkesin fikri ve düşünce yapısı kendisine özgüdür. ve ona özgürlük tanınmalıdır. Arkadaşlarım bana da aynı kampanya başlatalım dediler. Kabul etmedim. Binlerce tehdit alıyorum. Hakaretleri söylememe gerek yok. Onlara şöyle cevap vereyim; Yavuz Sultan Selim'e kötü bir hediye gelince, o kişiye İstanbul'un en güzel lokumlarından çok muhteşem bir sandıka yaptırıp gönderir. İçine de şu notu bırakır; 'Herkes muhatabına kendi yediğinden ikram eder. Bende size İstanbulumuzun en güzel lokumlarını gönderiyorum' demiş. Başka ne diyeyim diye konuştu.

ATILAN TWİTLER NEDENİYLE İSTİFA ETMEDİM BAŞKAN İSTEDİ

Atılan twitler nedeniyle istifa etmediğini de vurgulayan Yetkin 'Bu twitler nedeniyle istifa etmedim. İBB tarafından servis edilen basın metninde de geçtiği gibi Sayın Başkan böyle istedi. Ben o koltuğa ilk oturduğum da ekibime dedim ki; bugün ne kadar mutluysam ilerde bu koltuktan kalkınca da aynı mutlulukta olacağım. Çünkü makamlar geçicidir demiştim. Benden istifam istendiğimde dışarda bir yemekteydim. Hemen masada yazıp attım istifamı. Kendilerinde bir rahatlama olsun diye hemen gönderdimö diye konuştu. Ben şuna üzüldüm açıkçası. Kucaklaşma ve birbirimize kenetlenme söylemleri hayat bulmuşken, gerçekleşseydi ülkem adıma mutlu olacaktım dedi.

ŞU AN DESTEK İSTESELER SEVE SEVE OLURUM

Görevden alınmasına rağmen desteğe hazır olduğunu belirten Yetkin 'Beni bugün arasalar projeleri mi yine sunarım. Elimden geldiği kadar destek olurum. Ben anlayış olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrılmadım. Sadece günlük mesaimin gerçekleştirdiğim adresim değişti. Bu koltuk bana verildiğinde nasıl mutluysam şimdi de aynı şekilde mutluyum. Şu ana kadar 70 belediyede çalıştım. Çok sayıda belediye ve bakanlıklarda danışmanlık yaptım dedi.

İSTİFADAN SONRA BAŞKAN ARAMADI

İstifa ettikten sonra başkan yada danışmanlarının kendisini aramadığını belirten Yetkin 'Kısa süre içinde tanıdığım büyükşehir çalışanları aradı. Hepsine şunu söyledim. Biz iş değiştirince fikri değişenlerden değiliz dedim diye konuştu.

ELEŞTİRİLEN YENİ HEDEFİ İETT GENEL MÜDÜRÜ

Yetkin'in ardından sosyal medyada bu kez de İETT Genel Müdürü olarak göreve devam etmesi kararı verilen Ahmet Bağış ile ilgili eleştiriler yapılıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Miyase İlknur, Twitter'dan 'İETT Gn. Md. O hesap bana ait değil demiş. Sosyal medya hesabına gerek yok. Seçim öncesinde metro ekranlarında Sözen dönemini kötüleyen propaganda filmleri ne olacak paylaşımında bulundu.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Miyase İlknur'un tweet'ini paylaşıp, 'BU İŞLER BÖYLE. Yetişkin insanlar, özellikle de siyasetçiler (gazeteciler de tabii) geçmişte söyledikleri-yazdıkları (tweetleri) ile de yargılanırlar. Mesela Canan Kaftancıoğlu'na bu yapıldı ve reddetmedi tweetlerini. Bugün İBB kadrolarına atananlar için de bu söz konusudur. Her şeye rağmen, 'AK cenahındaö asla rastlanamayacak bir şeydir yaşanan.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Gazeteci Arapkirli'nin twitine şu yanıtı verdi 'Ancak arada atlanmaması gereken önemli fark; biz yalan ve iftiraya tenezzül etmeden inandıklarımızı yazıyor ve savunuyoruz. Değiş tonton misali her şeyi sildiğini sanıp beğenileri unutma gibi omurgasızlığın parçası olmuyoruz. Dolayısıyla elma ve armut gibi farklı durumlar bana göre'

Zafer Arapkirli ise Kaftancıoğlu'na şu yanıtı yazdı

'Sayın Başkan, herkesin geçmişi de bugünü de net ve gizlenemeyecek şekilde ortada. Sizin gibi bundan gocunmayanlar ve savunabilenler de var. Harıl harıl silenler de. Farkın farkındayız. Ama ortada bir de leş gibi bir atamalar sorunu var. Hala burunlarımızın direği sızlamakta.

Kaynak: DHA