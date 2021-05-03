Cayır cayır yanan aracını gözyaşlarıyla izledi

Tekirdağ'ın Süleymapaşa ilçesinde bir anda alev alan ticari araç yanarken, can havliyle kendisini dışarı atan sürücü gözyaşlarıyla aracının yanışını izledi.

Tekirdağ'ın Süleymapaşa ilçesinde bir anda alev alan ticari araç yanarken, can havliyle kendisini dışarı atan sürücü gözyaşlarıyla aracının yanışını izledi.

Olay, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yolu üzeri Bağlık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinden İstanbul'a giden G.G. hakimiyetindeki 34 CTG 477 plakalı hafif ticari araç, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bağlar Rampası mevkiinde motor kısmından çıkan dumanlar ile alevler içerisinde kaldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, eşyalarını da alarak can havliyle kendini araçtan dışarıya attı. G.G. daha sonra itfaiyeye haber vererek yangın tüpü ile yanan aracına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını söndürmeye çalışırken, araçta peş peşe patlamalar meydana geldi. Araçtan çıkan alevler geceyi aydınlatırken, yangın nedeniyle Tekirdağ-Edirne karayolu geçici bir süre trafiğe kapandı. G.G. aracının yanışını gözyaşları ile izlerken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından araçtan geriye demir yığını kaldı.

Sürücü G.G. "Aracım motor kısmından alev aldı. Eşyaları dışarı çıkardım. Yangın tüpüyle müdahale ettim fakat söndüremedim" dedi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol açıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı