Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı - Haberler
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Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim sonuçlarına itiraz eden Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarına bağlı yüzlerce kişi, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge çevresinde yer alan beton bariyerleri yıkarak alana içeri girmeye çalıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim sonuçlarına itiraz eden Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarına bağlı yüzlerce kişi, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge çevresinde yer alan beton bariyerleri yıkarak alana içeri girmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan Şii göstericilere izin vermedi.

Göstericilerin ellerinde sopaların bulunması dikkati çekti.

Yeşil Bölge'ye giremeyen göstericiler, Başbakan Mustafa el-Kazımi aleyhinde sloganlar atmaya başladı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde büyük kan kaybeden İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları seçim sonuçlarına itiraz ediyor.

Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı

Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı

Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı

Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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