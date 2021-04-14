BAĞDAT CADDESİ'NDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
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BAĞDAT CADDESİ'NDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde sinir krizi geçirdiği öne sürülen kadın trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı.

KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde sinir krizi geçirdiği öne sürülen kadın trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç kadın caddede giden araçların önüne geçip durdurmaya çalıştı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kadın bağırarak, trafiği tehlikeye attı. Babası, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadın, bir süre sonra buraya gelen yakını ile taksiye binerek caddeden ayrıldı.

BAĞDAT CADDESİ'NDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
BAĞDAT CADDESİ'NDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
BAĞDAT CADDESİ'NDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
BAĞDAT CADDESİ'NDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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