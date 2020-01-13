Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren...
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Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren...

Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı.

13.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:53
Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren...

Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı. Kazada elektrik direğinin hasar görmesi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Metro 'dan yapılan açıklamada, seferlerin Kabataş-Soğanlı durakları arasında yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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