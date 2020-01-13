13.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:53

Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı. Kazada elektrik direğinin hasar görmesi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Kabataş-Soğanlı durakları arasında yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA