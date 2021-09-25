BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'DA ÇAY VERDİĞİ MÜŞTERİ TELEFON VE KREDİ KARTLARINI ÇALDI

Haber -Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) Bağcılar'da bir şüpheli, kendisine çay ikram eden börekçide çalışan kadının rafta duran telefon ve kılıfındaki kredi kartları ile bir miktar parayı çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Eylül Çarşamba günü, Güneşli Mahallesi'ndeki bir börekçide meydana geldi. Müşteri gibi börekçiye giren bir kişiyi karşılayan çalışanlardan Fatma Konakçıoğlu sipariş almak istedi. Arkadaşlarını beklediğini söyleyerek sipariş vermeyen kişiye Konakçıoğlu çay ikram ederek çalışmaya devam etti. Fatma Konakçıoğlu'nun çay ocağından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, rafta duran telefon, kılıfındaki kredi kartları, kimliği ve bir miktar parayı alıp dükkanın dışına çıktı. Burada ikram edilen çayı içip bitiren şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Telefonun yerinde olmadığını fark eden Konakçıoğlu, güvenlik kamera görüntülerini kontrol ederek, çay ikram ettiği kişinin hırsızlığı yaptığını öğrendi.

"BENİ 10 BİN LİRA MASRAFA SOKTU"

Telefonuyla beraber tüm anılarının çalındığını belirten Fatma Konakçıoğlu, "Müşteri gibi gelen 50-55 yaşlarında kişiye 'hoş geldin ne alırsın' diye sordum. 'Arkadaşları bekliyorum' dedi bana. Çay ikram ettim, ondan sonra buradan telefonumu, kredi kartımı, kimliğimi ve nakit paramı alıp gidiyor. Kredi kartından 700 lira alışveriş yapmış. Diğer kartlarla da alışveriş yapmaya çalışmış ama yapamamış. Hepsini bloke ettirdim. 50-55 yaşlarındaki insanın bana bunu yapması çok ayıp. Ben ona çay ikram ettim misafirimiz diye ama o benim telefonumu çalmaya gelmiş. Beni 10 bin lira masrafa soktu ama telefonumun içindeki çocuklarımın bütün anılarını çaldı" dedi. Fatma Konakçıoğlu hırsızlık olayı için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, güvenlik kamerasında eşkali belli olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde boş çay bardağını çalışana vererek yeniden çay doldurtması, çalışanın ayrılmasıyla telefonu çalarak dışarı çıkması ve çayını bitirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.