Bafra Pirincini Çok Çeşit Vuruyor

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan Çeltik Komisyonu toplantısında Bafra pirincine çok çeşidin verdiği zarara dikkat çekilerek, çeşitliliğin azaltılması istendi.

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel başkanlığında Çeltik Komisyonu toplandı. Toplantıda Türkiye'nin önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda ekimi yapılan çeltiğin çeşitliliğinin azaltılarak kalitenin yükseltilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

"Çeşitlilik çok zarar veriyor"

Toplantıda üretici ve aynı zamanda çeltik fabrikası sahibi İbrahim Yerebakan, "Çeltik çeşitliliğinin çok olması hem bizi mağdur ediyor hem de üreticiyi. Gönderdiğimiz pirinçler geri geliyor. Çeşitlilik çok olduğu zaman üreticiler zarar görüyor. O zarar görünce Bafra zarar görüyor. Bafra pirinci doğuda marka olmuştu. Ama şimdi Bafra pirincini almıyorlar. Bu kime zarar? Bize zarar. Karpuzda olduğu gibi diğer sebzelerimizde olduğu gibi bu çeltik Bafra'nın can suyu, olmazsa olmazı" dedi.

"Bafra pirinci Anzer balı gibi"

Fabrika sahibi Kamal Namlı, "Bafra pirinci Anzer balı, bu topraklara Allah'ın ihsanı. Fakat çeşitlilik Bafra pirincini öldürüyor. Bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Burada fabrikacı arkadaşlar belirlenen pirincin dışında pirinç alınmalarını yapmazlarsa çeşitlilik sayısı düşer ve gerçek Bafra pirinci ortaya çıkar" diye konuştu.

"12 kalem çeltik Bafra'yı kaldırmaz"

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosurner, "Bafra Ovası'nda 120 bin dönüme yakın çeltik ekimi yapılıyor. Bu sene daha da fazla olabilir. Bu yıl önlemlerimizi alalım ve 2016 yılını yaşamayalım. 12 kalem çeltik Bafra'yı kaldırmaz. Bafra'da bir üreticinin zararı bütün esnafı bağlar. Bu 12 kalemi kaça düşürebiliriz? 2018 yılında bu üretici bedel ödeyecek. Ekim alanı fazla. Bu kadar çeşitliliği harman yapma şansınız yok. 6 bin liraya tohum alacak, 500 liraya da dönümünü kiralamış. Bu adam batar. Burada vatandaşı mağdur etmemek için 5 kalem mi 6 kalem mi bunun üzerinde duralım. Bunu tavsiye edelim" ifadelerini kullandı.

"Bu çeşitliğin düşürülmesi için bizlerin tavsiyesi olabilir"

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Türkel, "Çeltik çeşitliliğinin ovada çoğalmasıyla birlikte hemen hemen 12 çeşidin üstünde çeltik ekimi yapılıyor. Bizim doğal olarak müdahale etmemiz mümkün değil, serbest ticarette var. Ama bizim tavsiyemiz Bafra'nın pirinç kalitesini korumak, damak tadını muhafaza etmek. Çok çeşitli pirinç aynı tencerede kaynarsa su çekme oranı, kiminin tane büyüklüğü, şekli şemali, en önemlisi lezzet farkını ortaya koyması. Her ürün ayrı ayrı poşetlense bir mahsuru yok. Fabrikaların bunları ayrı ayrı depolama imkanları kısıtlı. Bu çeşitliğin düşürülmesi için bizlerin tavsiyesi olabilir. Pirinç çeşitliliğine göre ayrılmıyor. Alınan pirinçler karıştırılıyor, bu da kaliteyi düşürüyor. Terme'de ekilen pirinç 10 bin dönüm, Tosya'da 5 bin dönüm, Osmancık'ta 7 bin dönüm. Bunların hepsini toplasanız Bafra'nın 10'da birine tekabül ediyor. Biz hala Bafra pirincini tanıtamamışız" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dursun, Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Müdürü Mustafa İspirli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - SAMSUN