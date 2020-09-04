Bafra'da uyuşturucu operasyonu
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Bafra'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bafra'da uyuşturucu operasyonu
04.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:44

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Dededağ Mahallesi'nde ikamet eden Y.B'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 cam kavanoz içerisinde toz hale getirilmiş 20 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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