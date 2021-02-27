Babasının türküsünü yaşatmak için klip çekti

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde matematik öğretmeni İsmail Yılmaz (38), kendisi gibi öğretmen olan 7 yıl önce kaybettiği babası Hünkar Yılmaz'ın sözlerini yazıp, bestelediği türküyü yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için klip çekti. Babasının kendisinden son isteğini yerine getiren İsmail Yılmaz, "Umarım yıllar boyu kulaklara fısıldanmaya, dinlenilmeye devam eden bir türkü olarak geleceğe bir armağan olarak kalır. Babamdan bana, benden de tüm dünyaya" dedi.

1975 yılında Manisa Demirci İlköğretmen Okulu'ndan mezun olan Hünkar Yılmaz, 1990 yılında 'Bizim Elin Sazı Başka' adlı türkünün sözlerini yazdı. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Kenger köyünden olan Yılmaz, 40 yaşından sonra bağlama öğrenerek, türküsünü notalara döküp besteledi. 2014 yılında kalp krizi sonrası hastaneye götürülen Hünkar Yılmaz, türküyü yaşatması için oğlu İsmail Yılmaz'a emanet etti. İsmail Yılmaz, türküyü bağlaması ile yoğun bakımdaki babasına çalıp, söyledi. Babası yoğun bakımdayken duyduğu türkü sonrası oğlunun elini sıktı. Baba ve oğlunun son iletişimleri de bu oldu. Bu olayın ardından Hünkar Yılmaz yaşamını yitirdi.

KLİP ÇEKLİDİHalen Kaş ilçe merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan 17 yıllık öğretmen İsmail Yılmaz, babasının son isteğini yerine getirip, türküsünü yaşatmaya karar verdi. İsmail Yılmaz, türküye klip çekmek için kolları sıvadı. Klibin çekimleri, Manisa'nın Kula ilçesi, Kaş'a bağlı Kalkan, Bezirgan ve Sarıbelen mahallelerinde yapıldı. Klipte İsmail Yılmaz'ın dedesi 93 yaşındaki İsmail Yılmaz ve babasının geçmişteki bir video kaydı da yer aldı. Ardından ritim çalgıları ve bas gitarla zenginleştirilen türkünün çekilen klibinde kavalı Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Ali Bedel, kabak kemaneyi TRT sanatçısı Uğur Önür, bağlamayı Emre Dayıoğlu ve İsmail Yılmaz çaldı. Behlül Elibol adlı kameraman tarafından çekilen klibin ses düzenlemesini, İngiltere'de yaşayan Levent Canen yaptı. Fethiye'de vokal kayıtları yapılan klip, bu yılın başında yayına konuldu.'BABAMDAN BANA, BENDEN DE TÜM DÜNYAYA'İsmail Yılmaz, "Babam öğretmen okulu mezunu bir öğretmendi. Türkülere sevdalıydı. Türkülere gönül vermişti. 1990- 1991 yıllarında bu türkünün sözünü ve bestesini yaptı. Yıllarca bu türküyü söyledi. Kulaklarımıza fısıldadı, bir ninni edasında. Yıllar yıllar geçti. Babamı kaybettik. Ondan bana emanet olarak bu türkü kaldı. Ben bu türküyü söylemeliydim. Bu coğrafyaya fısıldayan diğer adam olmalıydım. Onu yaptım. Değerli Türk Halk Müziği ve TRT müzisyenleri, değerli arkadaşım Emre Dayıoğlu ile birlikte bu türküyü seslendirdik; hazırladık. Klibini çektik. Umarım yıllar boyu kulaklara fısıldanmaya, dinlenilmeye devam eden bir türkü olarak geleceğe bir armağan olarak kalır. Babamdan bana, benden de tüm dünyaya" dedi.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİÖğretmen Hünkar Yılmaz'ın türküsünün sözleri şöyle:

"Bizim elin sazı başka/ Yazı başka, kışı başka/ Dosta dostça sarılınca/ Bizde dostluk bir bambaşka/ Kuşlar susmaz ovamızda/ Diken olmaz bağımızda/ Dertler çalmaz sazımızda/ Bizde dostluk bir bambaşka/ Sevmek başka, gülmek başka/ Aşkı çalan sazlar başka/ Erenlerin diyarıdır/ Bizde dostluk bir bambaşka.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR