Babasına kurban kesmek için yardım eden çocuk elini kesti
Babasına kurban kesmek için yardım eden çocuk elini kesti Elazığ'da kurban kesimi sırasında babasına yardım etmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, elini keserek hastanelik oldu.
Babasına kurban kesmek için yardım eden çocuk elini kesti
ELAZIĞ - Elazığ'da kurban kesimi sırasında babasına yardım etmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, elini keserek hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Mahmut Akbulut, kurban kesimi sırasında kasap olan babasına yardım etmeye çalıştı. Akbulut babasının görmediği sırada hayvanın kellesini yüzmeye çalışırken bıçakla elini kesti. Amcası tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen çocuğun eline dikiş atıldı.
Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç