Babalar Günü'nde Şehit Babaları Unutulmadı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Babalar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve şehit babalarının katılımı ile bir dizi program gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Babalar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve şehit babalarının katılımı ile bir dizi program gerçekleştirildi.

ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilk olarak Şehit Babaları ile birlikte Şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin andından şehitliklere karanfil bırakılarak dua edildi.

Şehitlikte gerçekleştirilen program sonrasında Başkan Gürkan Şehit Aileleri ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş'un da katılımı ile Nikah Sarayı'na gerçekleştirilen yemek programına geçildi.

Nikah Sarayında gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanı Serkan Aybar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara birer selamlama konuşması yaparak kendilerini unutmayarak her türlü sorunlarıyla ilgilenen Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, "Babalar günü münasebetiyle Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şehit derneklerimizin başkanları ve üyeleriyle Pazartesi günü bir araya geldik. Öncelikle şehitlik ziyaretimizi yaptık ve şehitlerimize dualar ettik. Cenabı Allah diyor ki, 'Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Zira onlar Allah katında diridirler ama siz onları göremezsiniz. ' Şehitlerimizin ahiretteki mertebeleri peygamberlerimizin yanındadır. Şehitlere sorduklarında keşke bir daha dünyaya gitsek tekrar vatan, millet, devlet, din uğruna şehit olsak tekrar ahirete gelsek diye şehitlerimizin böyle bir hevesi ve duygusu var. Dolayısıyla şehitlerimizin şefaatine Cenabı Allah bizleri, ailelerini nail eylesin.

Belediye olarak bütün şehit derneklerimiz ve bütün ailelerimiz bizim yanımızda birdir, değerlidir ve anlamlıdır. Hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır. Zaman zaman temsil noktasında şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Babalar günü dolayısıyla bir şehit ailelerimizden birini ziyaret ettik. Gittiğimiz şehit ailemizde de vakur duruşu, sebatı, teslimiyeti, tevekkülü ve Cenabı Allah'a şükrü gördüm, vatan sağ olsun diye ifadelerini duydum. Bütün şehit ailelerimizde de aynı tutumu gördüm, müşahede ettim ve şahit oldum. Ailelerimizin bu anlamda Cenabı Allah sabırlarını artırsın. Şehitlerimizin şefaatine de Cenabı Allah bizleri nail eylesin. Şehit ailelerimizin devlet ve millet kapısında bizlere görev düştüğünde bütün arkadaşlarımızla birlikte her zaman yanınızdayız. Çünkü vatanına, milletine, bayrağına ve bizim buralarda olmamıza neden olan evlatları yetiştiren ailelere minnettar olmalıyız. Şehitlerimize minnettarız. Bunun sorumluluğu ve idrakında olmayan birinin bu devlette vatandaş olması da doğru bir anlayış değildir. Bu devlet hep 18 yaşındadır. Ailelerimiz görmese devlet ve kurumları ailelerimizi takip eder ayaklarına taş takılsa muhakkak o taşın kaldırılmasına yardım ederler. Devlette, millette, vatandaşların her kesimi de bütün şehitlerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

En önemli değerlerimizden birinin anne-baba sevgisi olduğunu belirten Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, "Bizim milletimiz anne-baba'ya çok değer verir ve onlara saygı duyar. Çünkü biz millet olarak en önemli unsurlarımızdan birisi bizim anne babamızla olan ilişkimizdir. Neden önemlidir çünkü anne baba bizim hayata gelmemize vesile olan varlıklardır. Elimizden tutarak bizim hayata karşı olan mücadelemizde en büyük yardımcılarımızdır. İslam'ın her zaman bize öğütlediği şey anne babaya iyi davranmaktır. İsra Suresi'nde Rabbim sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti onlardan biri veya ikisi yanında yaslanırsan onlara öf bile deme onları azarlama ikisine de gönül alıcı sözler söyle buyuruyor. Yani anne baba hakkının ne kadar kıymetli bir değer olduğunu bu ayeti kerime de kısaca anlıyoruz. Baba olmak hakikaten zor bir iştir hayatın bir taraftan yükünü yüklenirseniz ailenizin geçimini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gerersiniz kimseden taktir beklemeden bunu yaparsınız. Sadece evladınızın size ettiği bir duayı duymak o üzerinizdeki yükün ağırlığın hepsini alır. Özellikle şehit babası olmak çok zordur çünkü evladınızın geleceğine dair hayaller kurarsınız bir gün onun saadetini görmek istersiniz ama bir anda bir haber alırsınız hayattaki en değerli varlığınız bu dünyadan kaybolup gitmiştir. Cenabı Hak'tan sabırlar niyaz ediyorum. Bu vesileyle babalar günü vesilesiyle bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli personeline de çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayat sürecinde şehit ailelerimizin hayatta kalan evlatlarıyla sağlık içerisinde ömür sürmesini Cenabı Haktan dua ediyorum. Tekrar babalar gününü tebrik ediyorum ve sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre