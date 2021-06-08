Babaeski ve Pınarhisar İlçelerimizde Turuncu Konsept ile Hizmete Girdi.

Babaeski ve Pınarhisar İlçelerimizde Turuncu Konsept ile hizmete girdi.

Babaeski ve Pınarhisar İlçelerimizde Turuncu Konsept ile hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığımızın Turuncu Ofis Projesi kapsamında Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerimiz yenilendi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ile birlikte Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğümüz olmak üzere dönüşümü tamamlanarak yeni konseptiyle hizmete giren Müdürlük sayımız ilimiz genelinde beş oldu. .

Yapımı devam eden Demirköy, Pehlivanköy, Vize ve Kofçaz İlçe Nüfus Müdürlüklerimizin Turuncu Ofis Projesi dönüşümleri en kısa sürede tamamlanarak, yeni konseptleri ile vatandaşlarımızın hizmetine girecektir.

Kaynak: Habermetre