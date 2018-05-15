Para Vermediği İçin Anneannesini Öldüren Cani Torun: Nenemi, Bez Parçasıyla Boğdum!

Adana'da anneannesini boğarak öldüren torunu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Torun mahkemede cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı.

ANNEANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 14 Nisan'da babaannesi 82 yaşındaki Elif Tul'u boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki İsmail Canik hakkındaki soruşturma tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, Canik hakkında "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

İddianamede, yalnız yaşayan kadından iki gündür haber alınamadığı, polisin eve girip Elif Tul'u holde ölü olarak bulduğu belirtildi. İncelemede Tul'un beyaz renkli çamaşır ile boğulmuş olduğunun tespit edildiği yapılan araştırma sonunda yaşlı kadının torunu İsmail Canik'in yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

TORUN, CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

İddianamede, Canik'in savunmasına da yer verildi. Olay günü akşam saatlerinde tek başına babaannesi Elif Tul'un evine gittiğini ifade eden Canik, şunları söyledi:

"Bankalara kredi kartı borcum olduğu için 500 lira para istedim. Nenem 'Param yok' dedi. Ben de 'Diğer torunlarına para veriyorsun bana vermiyorsun' dedim.

"BEZ PARÇASINI BOYNUNA DOLAYIP BOĞDUM"

Bu sözlerim sonrası nenemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını nenemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım. Kapıyı kilitleyerek anahtarı evin arka tarafındaki açık pencereden içeri atıp evime gittim."

CENAZESİNE KATILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞ

İsmail Canik'in boğduğu anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döktüğü ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul ettiği belirlendi.