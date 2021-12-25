Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

ULUS, BARTIN (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus'un (27) babaannesinden yadigar kalan 7 dönümlük bahçede yetiştirdiği mandalinalar, 21'nci Mandalina Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Üretimde ilaç yerine ısırgan otu ve kil kullanan Ulus, 'İlaçsız tarım olmaz, malınız mahvolacak' diyenlere rağmen doğadan faydalanıp, verimli ürün yetiştirdiklerini söyledi.

Seferihisar ilçesinde yaşayan dijital pazarlama stratejisti Çise Ulus, yaklaşık 2 yıl önce babaannesinin vefat etmesinin ardından yadigar kalan 7 dönümlük mandalina bahçesinde organik tarım modelini hayata geçirdi. Ağaçlara ilaç sıkmak yerine ısırgan otu ve kilden yararlanan Ulus, yabani otlardan kurtulmak için kaz besliyor, arılardan ise ağaçlarda tozlaşma meydana getirmesi için yararlanıyor. Yere düşen mandalinaları sirke haline getirip ağaçları dezenfekte etmek için kullanan Ulus, doğadan faydalanarak verimli ürün yetiştirmeyi amaçlıyor.

Seferihisar'ın mandalinasıyla ünlü olduğunu anlatan Çise Ulus, "Her yıl kasım- aralık aylarında mandalina şenliği düzenlenir. Ürünümüz bu şenlikte birinci oldu ve çok mutluyuz. Mandalinamız birçok üretici karşısında yarıştı. Hem tat olarak hem kalite olarak ödül aldı. Bu süreçte 'İlaçsız tarım olmaz', 'Malınız mahvolacak' diyenler oldu. Sonucun bu şekilde olması bizi çok mutlu etti" dedi.