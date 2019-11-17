Bab'daki terör saldırısı protesto edildi
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Bab'daki terör saldırısı protesto edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

17.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:23
Bab'daki terör saldırısı protesto edildi

'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Emniyet binası önünde toplanan göstericiler, saldırının sorumlusunun adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Dün, Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bab'daki terör saldırısı protesto edildi
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