B.o.w İstka Şehitler Abidesi'nde

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından tasarlanan ve güneş enerjisi ile çalışan elektrikli otomobil B.O.W İSTKA, Türkiye turu çerçevesinde Çanakkale'ye geldi.

İstanbul'dan çıkan elektrikli araç B.O.W İSTKA'nın ilk durağı Çanakkale oldu. Yaklaşık 700 kilometre gidebilen elektrikli araç B.O.W İSTKA Gelibolu Yarımadası Şehitler Abidesi'ne gelerek, mini bir gösteri turu yaptı. Çanakkale'nin ardından Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gittikten sonra 5 günlük turu içerisinde bin 471 kilometre kat edecek. Aracın turu, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son bulacak.

Aracın özellikleri hakkında bilgi veren İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4'ünci sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, "Bu tura çıkma amacımız İTÜ Rektörlüğü destekli projemizde Türkiye'deki vatandaşlarımızı teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek aynı zamanda araca eklediğimiz yeni teknolojilerin testini gerçekleştirmek amacı ile 5 günlük mini bir Türkiye turuna çıktık. Bu tur kapsamında çok önemli olan 16 Temmuz gününde Şehitlerimizi anmak ve onların bize emanet bıraktığı teknolojik gelişmeleri ileriye taşıyarak, daha iyi seviyelere getirmek adına çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü göstermek istedik. 140 km/s hız yapabilen bu aracımızın 6.1 kws batarya paketi bulunmaktadır. Sadece bataryası ile 345 km yol alabilmektedir. Fakat görmüş olduğunuz üzerinde ki güneş panelleri eklendiğinde bu mesafe 750 km'ye kadar çıkabilmektedir. Normal düz bir yolda 75 km saat hızla hiç durmadan güneşten aldığı enerji ile gidebilme kapasitesine sahiptir. Görmüş olduğunuz araç 171 kilo ağırlığında ve karbonfiber maddesinden oluşmaktadır. Bu elektrikli araçların yoğunluğu önümüzde ki dönem artacaktır. Hali hazırda Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile görmüş olduğunuz elektrikli otomobil projesi ile gerek vergilerden gerekse fiyat anlamında daha ucuz araçlar piyasaya sunularak, bu araçların yaygınlaşması sağlanacaktır. Altyapı olarak gereken mühendis adayları da bizim ve bizim gibi proje takımları sayesinde oluşacaktır. Bu aracı 2017 senesinde yapmış olup, 2017 Ekim ayında Avustralya'da ki dünya turnuvasında yarıştırdık. 3 bin kilometre zorlu koşullarda Türkiye'yi temsil etme şansı bulduk" dedi. - ÇANAKKALE