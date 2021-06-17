Aziz Aksöz: Saç ekiminde Alman hasta sayısında artış yaşandı

Koronavirüs sürecinde birçok kişinin saç ektirdiğini söyleyen Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Pandemi döneminde sağlık turizminde yüzde 48 düşüş yaşanmasına, sağlık turizmini ciddi şekilde etkilemesine rağmen, zaman zaman kalkan yasaklarda, akın akın saç ekimi için ülkemize geldiler.

Koronavirüs sürecinde birçok kişinin saç ektirdiğini söyleyen Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Pandemi döneminde sağlık turizminde yüzde 48 düşüş yaşanmasına, sağlık turizmini ciddi şekilde etkilemesine rağmen, zaman zaman kalkan yasaklarda, akın akın saç ekimi için ülkemize geldiler. Ancak en çok Alman hasta sayısında artış yaşandı" dedi.

Pandemi sürecinde insanların pek çok tıbbi operasyondan kaçınsalar da saç ekimi yaptırmayı ihmal etmediğini söyleyen Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Kovid-19 döneminde insanların harcama alışkanlıklarında özellikle sağlık odaklı giderlerinde öngörülemeyen değişiklikler oldu. Birçok kişi pek çok sağlık operasyonunu erteleme kararı aldı. Bir yılı aşkın bir zamandır devam eden bu süreçte birçok hasta kronik sorunları nedeniyle tedavi olmazken ve hatta takip randevularına dahi gitmezken, saç ekimi farklı bir şekilde atağa kalktı ve pandeminin kazananı saç ekimi oldu. Gerçek anlamda bu durum sosyolojik ve psikolojik açıdan incelenmesi gereken bir konudur" diye konuştu.

"ALMAN HASTA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Aksöz, "Yabancı hasta tarafından konuya baktığımızda yine enteresan tablolarla karşılaştık. 2019 senesinde 1,2 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri elde eden ülkemiz pandemiyle birlikte 2020'de bu oranı yüzde 50 düşüşle kapattı. Pandemi döneminde sağlık turizminde yüzde 48 düşüş yaşanmasına, sağlık turizmini ciddi şekilde etkilemesine rağmen, zaman zaman kalkan yasaklarda, akın akın saç ekimi için ülkemize geldiler. Kovid-19 öncesinde sıklıkla Suriye, Irak, Azerbaycan, Kuzey Avrupa ve Ortadoğu'dan saç ekimi için gelen sağlık turistleri azalırken, Alman hasta sayısında inanılmaz bir artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

Aksöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi pratiğimde bunu, pandemiyi fırsata çevirmek için olduğu görüşündeyim zira gelen yabancı ve yerli hastalarımın hemen hepsi, karantina dönemini iyileşme sürecinde geçirmekten yanaydı. Geçtiğimiz sene bu zamanlar saç ekimi yaptıranlar, her kontrole gelişlerinde aynı ifadeyi kullanıyor ve son derece doğru bir girişimde bulunduklarını ifade ediyorlar. Aynı şekilde pandemi sonrası da sınırlar yüzde 100 açıldığında, yine saç ekimine olan ilginin katlanarak artacağı öngörüsündeyiz. İnsanlar bu dönemde çok fazla kendilerine döndüler ve aynalara daha fazla baktılar, kendilerince kusurlarıyla yüzleştiler. Online toplantıların da etkisi büyük oldu. Özellikle estetik cerrahi ve saç ekimine büyük bir ilgi olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı