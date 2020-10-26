Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan güçlerinin varılan anlaşmayı bir kez daha büyük ölçüde ihlal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan güçlerinin varılan anlaşmayı bir kez daha büyük ölçüde ihlal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan güçlerinin varılan anlaşmayı bir kez daha büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin ateşkesi ihlal ederek Laçin'e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan Ordusu birliklerini topçu ateşine tuttukları ifade edildi. Ermeni güçlerinin ayrıca, Terter şehrini ve bölgenin köylerini bombaladığı belirtildi.

Öte yandan Azerbaycan Ordusu birliklerinin insani ateşkese tam olarak uyduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı