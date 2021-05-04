Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol ve yakıt ikmalinin yapılması yer aldı.
Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov