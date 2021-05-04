Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
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Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol ve yakıt ikmalinin yapılması yer aldı.

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.

Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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