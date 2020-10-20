Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü

20.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:10
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyü üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan hava savunma güçleri bugün ülkenin 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'yı da düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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