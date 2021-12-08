Azerbaycan'dan Ermenistan'a Uluslararası Adalet Divanının kararını uygulama çağrısı

?zerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, Ermenistan'a, Uluslararası Adalet Divanının "Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasına" yönelik kararını bir an önce uygulama çağrısı yaptı.

Memmedov, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanının Azerbaycan ve Ermenistan'ın başvurularıyla ilgili tedbir kararını değerlendirdi.

Azerbaycan'ın her zaman uluslararası kararlara bağlı tutum geliştirdiğini aktaran Memmedov, Divanın kararıyla, Ermenistan'ın uluslararası mahkemede Azerbaycan aleyhine sert kararlar bekleyerek siyasi puan kazanma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

Memmedov, Divanın kararlarıyla Ermenistan'da Azerbaycan nefretinin aşılandığının kanıtlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ermenistan'da, aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu çok sayıda kuruluş, sosyal medyada Azerbaycan ve Türkleri düşman olarak görenleri ve topraklarının iadesi için kampanya yürütenleri ödüllendiriyor. Azerbaycan tüm bu gerçekler hakkında uluslararası mahkemede dava açtı. Sonuç olarak mahkeme bu gerçekleri araştırdı ve Ermenistan'a tüm bunları engelleme yükümlülüğü getirdi."

Uluslararası Adalet Divanının temel görevinin, kararların uygulanmaması durumunda BM Güvenlik Konseyinin dikkatine sunmak olduğunu hatırlatan Memmedov, Ermenistan'ın Divanın kararlarını uygulamaması durumunda ciddi baskıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Memmedov, "Bu kararların uygulanması için devletler üzerinde çok ciddi baskı oluyor. Uluslararası Adalet Divanının kararlarını ele almak üzere üç yargıçtan oluşan bir komite kuruldu. Kararların uygulanmaması durumunda bu husus dikkate alınacaktır. Ermenistan'ı mahkemenin kararını bir an önce uygulamaya çağırıyoruz. Ermenistan'da Türklere ve Azerbaycanlılara karşı nefret dolu çocuklar yetiştirilmekte. Bu geleceği ilgilendiren bir konu. Bu nedenle önlenmesi gerekir." diye konuştu.

İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra saldırılarda bulunan ve Azerbaycan'da yargılanan Ermenilerin durumunun kararların kapsamında olmamasını, uluslararası mahkemenin, Azerbaycan yargısına saygı göstermesi şeklinde değerlendiren Memmedov, gelecek yıl, Ermenistan'ın Karabağ bölgesinde çevreye verdiği zararlar ve enerji kaynaklarını istismar etmeleri nedeniyle şikayette bulunacaklarını aktardı.

???????Ermenistan ve Azerbaycan, 44 günlük savaştan sonrası süreçte ortaya çıkan ırk ayrımcılığı, nefret söylemleri ve ayrımcı muamelelerin önlenmesi için Uluslararası Adalet Divanına başvurmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı dünkü kararında, Azerbaycan'ın açtığı davaya ilişkin tedbir kararında, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik bazı fiillerinin ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerini ihlal ettiğini belirtmişti.

Ayrıca Divan, Azerbaycanlılara karşı sosyal medyada yürütülen tehdit, hakaret ve karalama kampanyalarına dikkati çeken Azerbaycan heyetinin talebini dikkate alarak, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasını istemişti.

Kararda, Ermenistan'dan nefret suçu işleyen Ermenileri engellemesi gerektiği hatırlatılmıştı.

AA / Elmira Ekberova - Son Dakika Haberleri

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