Azerbaycan'da son 24 saatte 146 yeni korona virüs vakası tespit edildi
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Azerbaycan'da son 24 saatte 146 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 146 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 34 bin 620'ye yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 146 yeni korona virüs vakası tespit edildi
19.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:05

Azerbaycan'da son 24 saatte 146 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 34 bin 620'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 146 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. 162 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 620'ye hayatını kaybedenlerin kili sayısı ise 510'a yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 32 bin 363 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 849 bin 628 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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