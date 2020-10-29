Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti

29.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusu tarafından vurularak 21 sivilin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin yaralandığı Azerbaycan'ın Berde kentini ziyaret etmesinin ardından sıcak çatışmaların yaşandığı Terter kentini de ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusu tarafından vurularak 21 sivilin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin yaralandığı Azerbaycan'ın Berde kentini ziyaret etmesinin ardından sıcak çatışmaların yaşandığı Terter kentini de ziyaret etti.

Ermenistan 3'üncü ateşkesi ihlallerine devam ederek sivillere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, beraberindeki diplomat heyet ile birlikte işgalci Ermenistan ordusuyla sıcak çatışmaların yaşandığı Terter kentini ziyaret etti. Bölgede sığınaklarda yaşayan sivil vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki askeri yetkililerden bilgi alan Hacıyev, Azerbaycan halkının birlik beraberlik içerisinde zafere ulaşacaklarını belirtti.

(İHA)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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